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Дата распечатки: 02.08.2018 14:30
 
02.08.2018 13:24 Экономика, Финансы

На бирже доллар торгуется выше 2 рублей

Минск, 2 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 2 августа белорусский рубль ослаб к доллару США и евро, укрепился — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0016 рубля (0,07%) и составил 2,3264 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,011 рубля (0,55%) до 2,0002 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0095 рубля (0,3%) и составил 3,1701 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 2 августа фьючерсы на североморскую смесь Brent снизились до 73 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 повышался на 8 копеек — до 63,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Алексей Александров, БелаПАН.

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