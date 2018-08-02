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Дата распечатки: 02.08.2018 14:30
 
02.08.2018 13:35 Безопасность

Согласован проект соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников СНГ

Минск, 2 августа. В Исполнительном комитете СНГ 1—2 августа состоялось заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников Содружества.

Как сообщили в минской штаб-квартире организации, в заседании приняли участие полномочные представители и эксперты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана, а также секретариата Совета министров обороны стран СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

С учетом поступивших замечаний и предложений проект документа, разработанный Генеральным штабом Вооруженных сил России, был согласован.

Исполнительный комитет СНГ направит материалы заседания для внутригосударственного согласования проекта соглашения в страны Содружества, а также в секретариат СМО, после чего документ в установленном порядке будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Проектом соглашения предусматривается, что совместная (объединенная) система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать в интересах обеспечения необходимого качества управления за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи государств — участников соглашения.

В документе, в частности, определены основные задачи совместной системы связи: предоставление требуемых услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами; обеспечение функционирования объединенных систем взаимодействия в военной сфере, созданных в формате СНГ; обеспечение выполнения требований к связи необходимой совместимости с национальными сетями связи общего пользования и сетями связи специального назначения государств — участников соглашения.

Ожидается, что принятие соглашения в дальнейшем позволит определить общие взгляды на развитие и совершенствование системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству в этой сфере, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой (оборудованием) связи.
БелаПАН.

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