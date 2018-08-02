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Дата распечатки: 02.08.2018 14:30
 
02.08.2018 13:44 Безопасность

На первом этапе конкурса инженерных подразделений в рамках Армейских международных игр белорусские военнослужащие заняли второе место

Минск, 2 августа. В российском Волжском 1 августа в рамках Армейских международных игр — 2018 стартовал конкурс инженерных подразделений "Инженерная формула". На первом же этапе белорусы заняли вторую позицию, уступив лишь хозяевам-россиянам и обогнав команду КНР, сообщает Министерство обороны Беларуси.

Такое же расположение сил по результатам двух этапов конкурса "Безопасная среда" в Костроме. Белорусские экипажи РХБ разведки опередили коллег из КНР и уступили хозяевам — команде РФ.

На втором месте в конкурсе "Уверенный прием" (Отар, Казахстан) расположились белорусские подразделения связи по результатам первого этапа соревнований. В Армейских международных играх они участвуют впервые. Первое и третье места — у Казахстана и КНР.

Удачно стартовали также впервые участвующие в конкурсе "Соколиная охота" белорусские расчеты беспилотных летательных аппаратов. После первого этапа команда уступает только Казахстану и Ирану. На четвертой строчке рейтинга расположилась команда России.
БелаПАН.

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