Прокуратура Минской области: Приняты системные меры по усилению борьбы с преступностью

Минск, 2 августа. Органы прокуратуры Минской области совместно с другими государственными органами приняли системные меры по усилению борьбы с преступностью, укреплению законности и правопорядка, охране прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования. Как сообщает Генеральная прокуратура Беларуси, такое заявление было сделано на заседании коллегии областной прокуратуры.



По информации прокуратуры Минской области, общее количество зарегистрированных преступлений в регионе в первом полугодии 2918 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 3%. Сохранилась динамика уменьшения противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, ранее судимыми лицами, в состоянии опьянения, группой лиц.



В то же время возросло число хищений путем использования компьютерной техники, уголовно наказуемых фактов хулиганства, мошенничества, несоблюдения требований превентивного надзора, учтенных преступлений в поднадзорных войсках.



Рост преступности зафиксирован в Логойском, Березинском, Клецком, Несвижском и Узденском районах.



В Борисовском, Слуцком и Пуховичском районах возросло число убийств и фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений, преступлений, связанных с насилием в семье.



Больше преступлений в состоянии алкогольного опьянения совершено в Березинском, Борисовском, Воложинском, Смолевичском, Солигорском и Узденском районах.



На пожарах за шесть месяцев 2018 года погибло 80 человек (за аналогичный период 2017 года — 62), при этом 71% из них были нетрезвыми.



Тяжелые производственные травмы получили 64 работника (в первом полугодии 2017 года — 52).



Коллегия прокуратуры Минской области ориентировала прокуроров на первостепенное усиление надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений и преступлений, о государственном социальном страховании, о защите жилищных и трудовых прав граждан, о противодействии коррупции.