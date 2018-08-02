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Дата распечатки: 02.08.2018 18:58
 
02.08.2018 17:49 Общество

Ремонт просевшего путепровода на МКАД завершится к 1 октября

Минск, 2 августа. Восстановить движение транспорта по путепроводу в районе Игуменского тракта на внутреннем кольце Минской кольцевой автодороги планируют к 1 октября, сообщает сайт Мингорисполкома.

"К этому времени будет заменено семь аварийных балок, в том числе лопнувшая", — сообщил исполняющий обязанности директора предприятия "Горавтомост" Александр Анциперович.

По его словам, на части путепровода на внешней стороне кольцевой ремонтные работы пока не планируются.

Как сообщалось, 1 августа на участке моста, расположенного на пересечении МКАД с Игуменским трактом, просело асфальтовое покрытие.

На месте происшествия работала расширенная комиссия, проведено обследование, которое предварительно показало, что провал образовался из-за дефекта одного перекрытия. В Мингорисполкоме состоялось совещание, выработан план действий на текущий момент и перспективу.

Сейчас движение по путепроводу организовано по внешнему кольцу МКАД. Лопнувшую балку для предотвращения обрушения моста поддерживает временная металлическая опора. Движение общественного транспорта, маршрут которого пролегает через развязку, организовано в объезд Лошицы.

Ранее специалисты "БелдорНИИ" провели обследование этого участка МКАД и сделали заключение о необходимости капитального ремонта. С весны на участке действует ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств (установлены знаки ограничения грузоподъемности 15 т).

Путепровод был принят в эксплуатацию в 1985 году, последний раз его реконструировали 17 лет назад.
БелаПАН.

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