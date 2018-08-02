ГКСЭ вынес на общественное обсуждение проект закона о судебно-экспертной деятельности

Минск, 2 августа. Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси вынес на общественное обсуждение проект закона "О судебно-экспертной деятельности", сообщает Национальный правовой интернет-портал.



Проект закона определяет правовые и организационные основы, принципы судебно-экспертной деятельности, ее научно-методическое, материально-техническое и иное обеспечение.



Устанавливается, что судебно-экспертной деятельностью является деятельность по организации проведения (контролю за проведением) и проведению судебных экспертиз, а также ведению криминалистических учетов и коллекций в соответствии с требованиями закона и иных актов законодательства, которая осуществляется судебно-экспертными организациями и судебными экспертами.



Среди задач судебно-экспертной деятельности обозначены: создание условий для применения в уголовном, гражданском, хозяйственном и административном процессах специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла или иных сферах деятельности; оказание содействия органам, ведущим уголовный, гражданский, хозяйственный и административный процессы, в выполнении возложенных на них задач с использованием специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла или иных сферах деятельности.



В проекте указывается, что судебно-экспертная деятельность основывается на принципах: законности; соблюдения интересов государства, прав, свобод и законных интересов гражданина, прав и законных интересов юридического лица; независимости судебного эксперта; объективности, всесторонности и полноты проведения судебных экспертиз, допустимости и достоверности методов, используемых при их проведении.



Законопроект устанавливает, что "воздействие на судебного эксперта в какой-либо форме государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных организаций или их представителей, граждан и иных лиц с целью оказания влияния на судебного эксперта или воспрепятствования в какой-либо форме его деятельности не допускается и влечет ответственность, установленную законодательными актами".



Документ регламентирует права, обязанности и ответственность судебного эксперта, основания проведения судебных экспертиз, срок проведения экспертизы, особенности проведения судебной экспертизы, объектом которой является физическое лицо,

