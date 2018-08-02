Минское "Динамо" вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

Минск, 2 августа. Футболисты минского "Динамо" вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.



2 августа в ответном матче второго раунда отбора команда Сергея Гуренко крупно победила на своем поле словацкий клуб "Дунайска Стреда" — 4:1 (Николич, 19, 58, Хващинский, 47, Иванов, 51, с пенальти — Вида, 73). Первая встреча соперников в Словакии неделей ранее также завершилась в пользу динамовцев — 3:1.



Статистика второй встречи (подсчет УЕФА): удары по воротам — 11:8 в пользу хозяев, из них в створ ворот — 8:3, угловые удары — 3:3, офсайды — 4:3, штрафные удары — 18:15.



Состав "Динамо": Горбунов, Швецов, Галович (капитан), Яхая, Николич (Треботич, 70), Роша, Иванов (Макась, 61), Бегунов, Хващинский (Гуренко, 57), Шитов, Корзун. В запасе: Игнатович, Капленко, Жавнерчик, Гаврилович. Предупреждения получили Иванов (28), Шитов (41) и Хващинский (52).



Следующим соперником динамовцев будет российский "Зенит". Первая встреча пройдет 9 августа в Минске, 16-го — в Санкт-Петербурге. Победитель попадает в плей-офф квалификации ЛЕ.



Сегодня ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы проводят еще два белорусских клуба. Брестское "Динамо" играет в Греции против "Атромитоса" (в первой встрече оно выиграло 4:3, ведя 4:0), а солигорский "Шахтер" — в Польше с "Лехом" (1:1).



Накануне в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов вышел борисовский БАТЭ, одолевший на выезде финский ХИК — 2:1 (дома — 0:0).