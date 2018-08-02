В Госкомвоенпроме проанализирована деятельность комиссии по предупреждению экономической несостоятельности

Минск, 2 августа. Результаты деятельности комиссии Государственного военно-промышленного комитета Беларуси по предупреждению экономической несостоятельности были проанализированы на коллегии ведомства 1 августа, сообщил БелаПАН представитель ГВПК Владимир Лавренюк.



Начальник отдела экономики и контроля Госкомвоенпрома Дмитрий Горелик обратил внимание на особенности правового статуса подведомственных организаций, подавляющее большинство из которых включены в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики или иные важные государственные потребности. "В соответствии с законодательством к таким организациям не применяется законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве), за исключением отдельных норм, касающихся, прежде всего, мер по предупреждению экономической несостоятельности, оказанию государственной финансовой поддержки", — пояснил он.



По словам Горелика, работа комиссии сконцентрирована на профилактической работе и выработке мер по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной деятельности организаций, восстановлению их платежеспособности в случае неустойчивого финансового положения.



Для выявления организаций, требующих принятия мер по предупреждению экономической несостоятельности, комиссией Госкомвоенпрома анализируются перечни неплатежеспособных государственных организаций, направляемые в адрес Госкомвоенпрома на регулярной основе департаментом по санации и банкротству Министерства экономики.



Кроме того, комиссией Госкомвоенпрома для оценки платежеспособности организаций используется дополнительная информация, включая ежемесячную статистическую отчетность о финансовых результатах и о состоянии расчетов, оперативную информацию о выполнении организациями месячных и квартальных финансовых планов, наличие обращений по согласованию привлечения займов организаций и оформлению кредитных линий банков и т.п.



Начальник отдела экономики и контроля Госкомвоенпрома подчеркнул, что не все имеющиеся проблемы с финансовой устойчивостью организаций удалось на сегодняшний день решить.



"В марте текущего года проведено заседание комиссии по предупреждению экономической несостоятельности, на котором с участием организаций были рассмотрены результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", ОАО "НИИЭВМ", ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", ОАО "Агат — электромеханический завод", ОАО "Техника связи" за I квартал и перспективы их финансового состояния в первом полугодии 2018 года", — рассказал Горелик.



В положительную сторону отмечена работа ОАО "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Организацией обеспечивается выполнение намеченного финансового плана на этот год, ожидаемые финансовые потоки позволяют прогнозировать стабильную финансово-хозяйственную деятельность организации и не прибегать к дополнительным мерам финансовой поддержки.



Как отмечают в ГВПК, удалось изменить негативную динамику финансовых показателей, имевшую место в начале года, и в ОАО "НИИЭВМ". Организация работает прибыльно коэффициенты платежеспособности соответствуют нормативным, структура бухгалтерского баланса является удовлетворительной.



"Руководству организаций было указано на имеющиеся проблемные вопросы и даны поручения по реализации выработанных мер по улучшению их финансового положения", — подчеркнул Горелик.



В ходе заседания коллегии отмечено, что по итогам первого полугодия 2018 года тенденций по росту числа убыточных и неплатежеспособных организаций в системе Госкомвоенпрома не имеется, работа по реализации мер по восстановлению платежеспособности подведомственных организаций проводилась в целом результативно, что подтверждается положительной динамикой финансовых результатов организаций.



Организациями Госкомвоенпрома получено чистой прибыли на 157,2 млн рублей, что составляет 107,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность продаж по системе ГВПК составила 22,5%.