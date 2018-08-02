Обзор основных событий 2 августа 2018 года

Минск, 2 августа. Решение о пребывании на территории Беларуси российских военных объектов после 7 июня 2021 года будет приниматься с учетом национальных интересов нашей страны. Об этом говорится в ответе Минобороны на обращение Партии БНФ о приближении срока окончания пребывания в Беларуси военных объектов РФ. В обращении отмечалось, что сейчас на территории Беларуси расположены два российских военных объекта: 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположенная на север от Ганцевичей. Министр обороны Беларуси Андрей Равков сообщает, что соглашения о размещении указанных военных объектов вступили в силу для белорусской стороны 7 июня 1996 года и действуют до 7 июня 2021 года, а о намерении отказаться от дальнейшего продолжения этих договоров Беларусь может сообщить российской стороне до 6 июня 2020 года. Он отмечает, что оценка целесообразности продолжения или прекращения этих договоров будет осуществляться белорусским военным ведомством с учетом национальных интересов страны. Предложения о прекращении действия международных договоров могут быть направлены государственными органами в Совет министров, в чьей компетенции находятся подобные вопросы, сообщает Минобороны.



В суде по делу о неуплате налогов лидерами независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в качестве свидетеля допрошен сотрудник управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области Сергей Дмитриев. Сотрудник фискального ведомства заявил, что ему известно об открытии Федыничем счета в литовском банке SEB, но не вспомнил, когда он был открыт. По его словам, датский профсоюз 3F ежемесячно перечислял на этот счет различные суммы денег, всего 140 тыс. евро и 17 тыс. долларов. После чего, согласно показаниям свидетеля, деньги снимались и перевозились различными людьми в Беларусь, где их забирали Федынич и Комлик. Сотрудник ДФР также заявил, что деньги предназначались якобы для профсоюзной деятельности, но на самом деле использовались в личных целях.



В Печерский суд Киева подана жалоба на бездействие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в расследовании гибели журналиста Павла Шеремета. Жалобу подала главный редактор интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула. Она требует признать ее потерпевшей по уголовному делу. Притула называет убийство Шеремета терактом. "Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности", — отметила Притула. Она просит суд обязать генпрокурора "безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершения террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета".



Суд Минского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя главного врача по строительству и технике Минской областной детской клинической больницы Аркадия Потапова, обвиняемого в неоднократном получении взяток. В ходе расследования установлено 24 эпизода получения взяток. Потапов признает себя виновным в получении взяток, сообщил журналистам его адвокат Руслан Яковлев. "Обвиняемый в полном объеме признает свою вину. В содеянном чистосердечно раскаивается. Он ранее не судим. Имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, многодетный отец. Принимает меры к полному возмещению ущерба", — рассказал Яковлев.



В Беларуси опровергли информацию о бартерной сделке с Ираном "нефть в обмен на оборудование". 31 июля иранское информагентство MEHR со ссылкой на посла Ирана в Беларуси сообщило, что Тегеран и Минск договорились о бартерной сделке "нефть в обмен на промышленное оборудование". "У нас добрые, конструктивные отношения с Ираном. Мы успешно сотрудничаем по различным направлениям, но такого проекта у нас нет", — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. В Министерстве промышленности Беларуси БелаПАН сказали, что "по нашей продукции таких договоренностей нет". Беларусь и Иран имеют опыт сотрудничества в нефтяной сфере. В прошлом году в Беларусь было поставлено две партии иранской нефти (600 и 800 тысяч баррелей), сообщил на пресс-конференции в Минске в мае этого года посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси. По его словам, для обеих сторон это было выгодно. "По текущему году ведем переговоры. Рассчитываем продолжить эту сделку", — сказал дипломат.



Экс-председатель ОГП Анатолий Лебедько оштрафован на 50 базовых величин (1.225 рублей) за участите в пресс-конференции в урочище Куропаты, возле ресторанного комплекса "Поедем поедим". Такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня. Согласно зачитанному в зале суда милицейскому протоколу, 21 июля Лебедько в составе группы граждан вблизи ресторана нарушил порядок организации пикетирования, поскольку "на фоне бело-красно-белого флага демонстративно стоял у ворот, препятствуя проезду транспорта на территорию ресторана". Свидетель и автор протокола майор милиции Игорь Чернявский в суд не явился, поскольку находится в отпуске. Суд отклонил неоднократные ходатайства Лебедько о рассмотрении дела только с участием милиционера. Шабуня заявила, что оснований для его вызова нет. Политик ходатайствовал об отводе судьи, поскольку не считает белорусскую судебную систему независимой. Это ходатайство также было отклонено. Содержание протокола по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия) Лебедько назвал "шизофреническим". Суду он пояснил, что его пригласили принять участие в пресс-конференции, а не в пикете. Решение суда о штрафе пришедшие на суд активисты встретили возгласами "Позор!". В ответ судья сообщила, что решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.