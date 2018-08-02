Брестское "Динамо" вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА

Минск, 2 августа. Вслед за минским "Динамо" в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА вышли динамовцы Бреста.



2 августа в ответном матче второго раунда отбора белорусская команда сыграла в Греции с "Атромитосом" вничью 1:1. На 80-й минуте повели хозяева (гол: Мануссос), и счет 1:0 их устраивал, поскольку в Бресте они уступили 3:4 (в ходе матча было 0:4), и вступало в силу правило гостевого гола. Однако на 5-й добавленной минуте второго тайма вышедший на замену Нехайчик восстановил равновесие и обеспечил своей команде выход в следующий круг.



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:11 в пользу "Атромитоса", из них в створ ворот — 1:3, угловые удары — 2:2, офсайды — 0:2, штрафные удары — 23:23.



Состав "Динамо": Гутор, Витус, Каргас, Нойок, Фамейе (Феррейра, 46), Веретило (капитан), Хобленко (Нехайчик, 68), Филипович (Бабаво, 82), Юзепчук, Савицкий, Осучукву. Предупреждения получили Осучукву (20), Филипович (31), Хобленко (42), Фамейе (45+4) и Каргас (73).



За выход в плей-офф квалификации ЛЕ брестское "Динамо" будет соперничать с кипрским "Аполлоном", который в первом раунде отбора одолел литовский "Стумбрас" (0:1 в гостях, 2:0 дома), а во втором — боснийский "Железничар" (2:1 в гостях, 3:1 дома). Первая встреча — 9 августа в Никосии, ответная — 16 августа в Бресте.



Как уже сообщалось, в 3-й квалификационный раунд ЛЕ вышло минское "Динамо", дважды победившее "Дунайску Стреду" из Словакии (3:1 в гостях, 4:1 дома). Сегодня вечером солигорский "Шахтер" проводит в Польше ответный матч против "Леха" (дома — 1:1).