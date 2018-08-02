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Дата распечатки: 02.08.2018 12:49
 
02.08.2018 12:04 Экономика, Беларусь — Евросоюз

МАРТ предлагает польской стороне разработать двухлетний план сотрудничества

Минск, 2 августа. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) предлагает Польше разработать двухлетний план действий по различным направлениям сотрудничества. Этот вопрос обсуждался 1 августа на встрече министра Владимира Колтовича с послом Польши Артуром Михальским, сообщает пресс-служба МАРТ.

Колтович напомнил, что осенью в Варшаве планируется 5-е заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству.

На встрече "отмечена позитивная тенденция установления регулярных контактов между странами на всех уровнях, что создает основу для укрепления партнерства в долгосрочной перспективе". "Странами проводится серьезная работа по дальнейшему развитию нормативно-правовой базы, которая на данный момент включает порядка 40 договоров и соглашений. В настоящее время в стадии согласования находится еще 11 документов", — уточнили в пресс-службе.

Особое внимание было уделено "наличию значительных резервов в области торгово-экономического сотрудничества, несмотря на более чем 20-процентный рост товарооборота между странами по итогам 2017 года". В связи с этим подчеркнута необходимость придания двустороннему взаимодействию устойчивого и последовательного характера, отметили в МАРТ.
Алексей Александров, БелаПАН.

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