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Дата распечатки: 02.08.2018 22:02
 
02.08.2018 21:09 Культура, Беларусь — Евросоюз

Украина присоединилась к рекордному числу участников детского "Евровидения-2018", которое пройдет в Минске

Минск, 2 августа. К рекордному числу участников международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" в Минске присоединилась еще одна страна. Как сообщает Белтелерадиокомпания, Европейский вещательный союз (ЕВС) и наблюдательный совет конкурса 2 августа одобрили заявку Украины на участие в песенном форуме.

Ранее в Киеве заявили об отказе от участия в конкурсе по причине финансовых затруднений. Однако после официального обнародования 25 июля списка из 19 стран, пожелавших отправить своих конкурсантов в Минск, в ЕВС поступила заявка и из Украины.

"Вдвойне приятная новость. Во-первых, мы рады, что наша южная соседка примет участие в конкурсе — там очень подготовленные дети, и это огромная зрительская аудитория. Во-вторых, мы стали обладателями рекорда детского "Евровидения", собрав заявки от 20 стран. Подготовка к конкурсу идет полным ходом, правда, придется внести коррективы в некоторые элементы. Мы не сомневались, что соберем максимальные 18 стран, от этого и отталкивалась общая концепция, но нас стало больше. Добавилось немного хлопот, впрочем, приятных", — сказал председатель Белтелерадиокомпании, генеральный продюсер детского "Евровидения-2018" Иван Эйсмонт.

Напомним, свое участие в нынешнем форуме подтвердили Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Македония, Грузия, Ирландия, Израиль, Италия, Казахстан, Мальта, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Нидерланды, Уэльс (Великобритания). К слову, Казахстан и Уэльс участвуют в конкурсе впервые.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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