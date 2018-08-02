Замглавы МИД обсудил с послом Чехии перспективы развития белорусско-чешских отношений

Минск, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с послом Чехии Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.



Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждались "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-чешских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами".



Заместитель министра поблагодарил Экерта за вклад в развитие белорусско-чешского сотрудничества.



Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба.

Экерт был назначен послом в Беларуси в декабре 2013 года.

