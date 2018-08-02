02.08.2018 12:18 Фото
Начались ремонтные работы на просевшем участке МКАД
В Минске просевший участок МКАД на пересечении с Игуменским трактом укрепили временной опорой. 2 августа работники "Горавтомоста" начали демонтаж металлического ограждения.
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