"Шахтер" проиграл в дополнительное время "Леху" и выбыл из квалификации Лиги Европы

Минск, 3 августа. Солигорский "Шахтер" стал первым белорусским клубом, выбывшим из розыгрыша футбольных еврокубков-2018/2019.



В ночь на 3 августа команда под руководством российского тренера Сергея Ташуева проиграла на выезде польскому "Леху" ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы — 1:3. Основное время, как и в Солигорске, завершилось вничью 1:1 (Лаптев, 79 — Гиткьяер, 15). В дополнительные полчаса хозяева забили дважды (Гиткьяер, 94, 118). При этом гости доигрывали поединок ввосьмером.



Состав "Шахтера": Климович (капитан), Матвейчик, Бурко, Селява, Рыбак, Бакай (Лаптев, 64), Ковалев, Бордачев, Сёке (Шибун, 91), Каньяс (Лисакович, 73), Эбонг (Баланович, 46). В запасе: Чесновский, Сойри, Кузьменок.



Предупреждения получили Эбонг (17), Бурко (18), Рыбак (39, 120), Сёке (64), Лаптев (93), Матвейчик (102) и Баланович (117). Удалены Баланович (117), Рыбак (120) и Лаптев (120).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 6:24 в пользу "Леха", из них в створ ворот — 2:11, угловые удары — 5:7, офсайды — 12:2, штрафные удары — 11:30.



"Мы правильно начали матч, но одна ошибка — она системная уже — привела к голу, — заявил после игры Ташуев, которого цитирует пресс-служба "Шахтера". — В дальнейшем и мы искали шансы, и "Лех" атаковал. Игра была обоюдоострой. Мы сравняли. Удачно сработали замены. Но почему-то потом вмешалась Фемида. В начале дополнительного времени три нарушения пропускается в одну сторону — и мы снова ошибаемся. А по такому матчу, когда ресурсов уже не хватает, "развернуть" игру очень просто. А соперник сильный — он нас наказал. Но, повторюсь, думаю, рефери не справился сегодня с работой. Но и такие эмоции негативные не красят наших футболистов, будем с ними разговаривать. В любом случае, игрой надо управлять, а судья сегодня этого не делал. Конечно, мы могли пройти дальше, но проходит тот, кто сильнее. Наверное, "Лех" был сильнее".



Стоит отметить, что "Шахтер" впервые проиграл с момента назначения Ташуева главным тренером (18 апреля нынешнего года).



В следующем круге "Лех" сыграет с бельгийским "Генком".



В 3-й квалификационный раунд ЛЕ прошли минское и брестское "Динамо". Столичный клуб обыграл словацкую "Дунайску Стреду" (3:1 в гостях, 4:1 дома), динамовцы Бреста были сильнее греческого "Атромитоса" (4:3 дома, 1:1 в гостях).



За выход в плей-офф квалификации ЛЕ брестское "Динамо" будет соперничать с кипрским "Аполлоном" (9 августа — в гостях, 16-го — дома), минское — с российским "Зенитом" (9-го — дома, 16-го — на выезде).