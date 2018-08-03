В Витебске загорелся магазин "Евроопт"

Минск, 3 августа. В Витебске ночью 3 августа загорелся магазин "Евроопт", сообщило региональное управление МЧС.



В 1.44 системами автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" обнаружен пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного здания (60 х 80 м, 2012 года постройки) магазина "Евроопт" ООО "Евроторг" по проспекту Строителей, 15.



В результате пожара в торговом зале (45 х 70 м) повреждены торговое оборудование, товар, отделка стен и потолка. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.