Минск, 3 августа. Сотрудник МЧС спас школьницу и студентку, тонувших в Западной Двине, в городской черте Полоцка.



Сообщение о тонущих людях поступило 2 августа в 16.20. Работник ведомства спас учащуюся Бигосовской средней школы Верхнедвинского района 2006 года рождения и студентку Полоцкого педагогического колледжа 2000 г. р. В госпитализации они не нуждались, отмечает Витебское областное управление МЧС.