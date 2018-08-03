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Дата распечатки: 03.08.2018 08:40
 
03.08.2018 07:26 Общество

Детская шалость с огнем могла стать причиной уничтожения 37 тонн соломы в Берестовицком районе

Минск, 3 августа. Скирда с 37 тоннами соломы в рулонах уничтожена огнем возле деревни Поплавцы Берестовицкого района. ЧП произошло во второй половине дня 2 августа, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Работники МЧС спасли две соседние скирды (около 80 т соломы). Предполагаемая причина пожара — шалость детей с огнем.
БелаПАН.

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