Больная раком медсестра хосписа воровала препараты для своего лечения

Минск, 3 августа. Суд Партизанского района Минска приговорил к трем годам лишения свободы медсестру больницы паллиативного ухода "Хоспис" по уголовному делу о совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.



Медработник, сама будучи онкобольной, похитила четыре шприца с диазепамом и один шприц с морфином, сообщила пресс-служба Верховного суда. Обвиняемая отражала использование препаратов в медицинской документации и не выполняла назначения врача по их введению и передаче для употребления тяжелобольным пациентам.



Женщина "вину в совершении преступления признала в полном объеме и показала, что, работая в должности медицинской сестры, находясь на дежурстве, получала наркотические средства и психотропные вещества для введения инъекций больным по назначению врача". "В случае, если больной умирал до введения лекарства, которое уже было набрано в шприц, она указывала иное время смерти, а набранное наркотическое средство или психотропное вещество в шприце забирала себе. Всего имело место пять таких случаев, в связи с чем по месту ее жительства и были обнаружены четыре шприца с диазепамом и один шприц с морфином", — отмечается в релизе.



Также были случаи, когда родственники умерших дома пациентов приносили выписанные ранее больным наркотические средства и психотропные вещества, а медсестра забирала их себе для последующего собственного лечения. У нее дома были обнаружены блистер с двумя таблетками, содержащими трамадол; четыре ампулы с диазепамом; 11 ампул с трамадолом; три фрагмента блистеров с четырьмя таблетками диазепама.



Помимо тюремного заключения обвиняемая лишена права заниматься медицинской деятельностью в течение пяти лет. Ее имущество не конфисковывалось.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.