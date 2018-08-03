Создана рабочая группа для выработки предложений по развитию потенциала реки Припять

Минск, 3 августа. Распоряжением премьер-министра Андрея Кобякова создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений по развитию потенциала реки Припять. Текст документа от 2 августа № 226р опубликован на сайте правительства.



Возглавил группу министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.



Рабочая группа должна до 1 ноября 2018 года разработать и внести в Совет министров концепцию развития потенциала реки Припять, предусматривающую использование ее транспортных и энергетических возможностей, увеличение занятости населения на прилегающих к реке территориях, улучшение водохозяйственного баланса регионов.



Координация работы по выполнению настоящего распоряжения возложена на заместителей премьер-министра Анатолия Калинина и Михаила Русого.