Житель Гродно за полгода украл 55 тыс. рублей у общественной организации

Минск, 3 августа. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома задержали местного жителя, индивидуального предпринимателя.



Как сообщает УВД, мужчина подозревается в том, что на протяжении шести месяцев 2018 года совершал хищение денежных средств, которые принадлежали Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.



Подозреваемый воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и умышленно ввел в компьютерную систему банковского учреждения и процессингового центра ложную информацию об использовании банковского счета его владельца. Всего за шесть месяцев была похищена сумма в размере 54.970 рублей.



В отношении подозреваемого УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

