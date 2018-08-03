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Дата распечатки: 03.08.2018 12:10
 
03.08.2018 10:30 Общество

Житель Гродно за полгода украл 55 тыс. рублей у общественной организации

Минск, 3 августа. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома задержали местного жителя, индивидуального предпринимателя.

Как сообщает УВД, мужчина подозревается в том, что на протяжении шести месяцев 2018 года совершал хищение денежных средств, которые принадлежали Общественному объединению средних медицинских работников Гродненской области.

Подозреваемый воспользовался полученным электронным ключом к банковскому счету и умышленно ввел в компьютерную систему банковского учреждения и процессингового центра ложную информацию об использовании банковского счета его владельца. Всего за шесть месяцев была похищена сумма в размере 54.970 рублей.

В отношении подозреваемого УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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