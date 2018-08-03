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Дата распечатки: 03.08.2018 12:10
 
03.08.2018 11:12 Общество

Заключен под стражу минчанин, подозреваемый в убийстве супруги с особой жестокостью

Минск, 3 августа. Следствие заключило под стражу минчанина, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью своей жены.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, тело 54-летней женщины с множественными повреждениями обнаружили утром 25 июля вблизи улицы Есенина в Минске работники коммунальных служб, косившие траву.

По данному факту следственным управлением УСК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). В результате проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийству женщины ее 58-летнего супруга. Подозреваемый задержан сотрудниками органов внутренних дел и водворен в изолятор временного содержания.

Согласно полученным сведениям, днем 23 июля на окраине столицы мужчина во время ссоры после совместного распития спиртных напитков избил супругу, а также нанес ей удары ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователем с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. По изъятым в ходе осмотра места происшествия и квартиры по улице Слободской в Минске, где проживали супруги, вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований. Мужчина ранее не судим.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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