Заключен под стражу минчанин, подозреваемый в убийстве супруги с особой жестокостью

Минск, 3 августа. Следствие заключило под стражу минчанина, подозреваемого в убийстве с особой жестокостью своей жены.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, тело 54-летней женщины с множественными повреждениями обнаружили утром 25 июля вблизи улицы Есенина в Минске работники коммунальных служб, косившие траву.



По данному факту следственным управлением УСК было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). В результате проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к убийству женщины ее 58-летнего супруга. Подозреваемый задержан сотрудниками органов внутренних дел и водворен в изолятор временного содержания.



Согласно полученным сведениям, днем 23 июля на окраине столицы мужчина во время ссоры после совместного распития спиртных напитков избил супругу, а также нанес ей удары ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Следователем с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. По изъятым в ходе осмотра места происшествия и квартиры по улице Слободской в Минске, где проживали супруги, вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований. Мужчина ранее не судим.