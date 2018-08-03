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Дата распечатки: 03.08.2018 12:10
 
03.08.2018 11:20 Общество, Безопасность

В КНР пройдут совместные белорусско-китайские антитеррористические учения

Минск, 3 августа. Около 50 военнослужащих сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси примут участие в совместных китайско-белорусских антитеррористических учениях "Атакующий сокол".

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, учения пройдут с 4 по 18 августа в городе Цзинань (провинция Шаньдун) в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2018 год.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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