Вступила в силу новая редакция закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"

Минск, 3 августа. 3 августа вступила в силу новая редакция закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".



Как сообщает пресс-служба МАРТ, одним из ключевых изменений антимонопольного законодательства являются изменения в рамках института контроля за экономической концентрацией.



Так, статьей 32 закона установлен перечень действий, которые отнесены к экономической концентрации. Среди них — включение юридического лица в состав холдинга; получение хозяйствующим субъектом (группой лиц) в собственность, пользование или во владение находящегося на территории Беларуси имущества, в том числе и коммерческой организацией при ее создании; приобретение хозяйствующим субъектом или физическим лицом, не относящимся к хозяйствующим субъектам, (группой лиц) прав, позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому хозяйствующему субъекту либо осуществлять функции его исполнительного органа; заключение между хозяйствующими субъектами — конкурентами (ИП, коммерческими организациями) договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) на территории Беларуси.



Таким образом, контроль будет осуществляться не только за сделками с акциями (долями), но и с имуществом.



Наряду с расширением перечня действий, относящихся к экономической концентрации, законом увеличены в два раза пороговые значения балансовой стоимости активов (с 100 тыс. до 200 тыс. базовых величин) и выручки (с 200 тыс. до 400 тыс. базовых величин), превышение которых является необходимым условием к получению предварительного согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию.



При создании объединений хозяйствующих субъектов, коммерческой организации, заключении договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) условием необходимости получения согласия антимонопольного органа на такие действия будет суммарная балансовая стоимость активов либо суммарный объем выручки учредителей (участников сделки).



Также с сегодняшнего дня не требуется получать предварительное согласие антимонопольного органа, когда в компаниях, осуществляющих экономическую концентрацию, одним и тем же лицам принадлежат больше 50% акций (долей); собственником имущества унитарных предприятий, осуществляющих экономическую концентрацию, является одно и то же лицо.



При этом в вышеперечисленных случаях введена обязанность названных лиц в месячный срок уведомить МАРТ об экономической концентрации.



С учетом наличия в соответствии с нормами главы 5 закона у хозяйствующих субъектов и физических лиц обязанности получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию, реорганизацию хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, с 3 августа 2018 года при обращении в МАРТ за получением такого согласия заинтересованным лицам необходимо представлять заявление, документы и сведения в соответствии с указанным перечнем. Этот перечень также распространяется при подаче заявлений о подтверждении соответствия соглашений требованиям антимонопольного законодательства.



Антимонопольный орган в течение 10 рабочих дней должен принять к рассмотрению заявление заинтересованного лица о выдаче согласия либо решение об отказе в его принятии. Рассмотрение заявления невозможно, если заинтересованное лицо не представило необходимые документы или сведения либо если они не соответствуют установленным требованиям.



Срок выдачи документа о согласии остался неизменным — 30 дней.