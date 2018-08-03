В Стародорожском районе разыскивают парня, который может совершить самоубийство

Минск, 3 августа. Стародорожский РОВД разыскивает пропавшего без вести 21-летнего Александра Бухала.



Как сообщает УВД Минского облисполкома, молодой человек 31 июля около 20.00 ушел из родительского дома в неизвестном направлении. При этом на личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.



Спиртными напитками разыскиваемый не злоупотребляет, ранее из дома не уходил. При себе мобильного телефона не имел.



Приметы и фото пропавшего размещены на сайте УВД.

