На общественное обсуждение вынесен проект постановления о создании единой госсистемы обучения населения методам первой медпомощи

Минск, 3 августа. На общественное обсуждение вынесен проект постановления о создании в Беларуси единой государственной системы обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека.



Проект постановления опубликован на сайте Министерства здравоохранения. Предложения по проекту принимаются до 10 августа 2018 года по адресу info@belcmt.by.



Единая государственная система обучения населения методам оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и здоровья человека, будет способствовать снижению смертности и инвалидности населения по причине несвоевременного и неправильного ее оказания, так как разработанный проект позволит обучить население навыкам оказания первой помощи до прибытия медиков на место происшествия, говорится в сообщении Минздрава.



Обучение населения методам оказания первой помощи будет осуществляться лицами, имеющими высшее и среднее специальное медицинское образование, на базе учебно-тренировочных центров организаций, оказывающих медицинскую помощь и образовательные услуги по профилю "Здравоохранение", любой формы собственности, в том числе в организациях Красного Креста.



В настоящее время в Беларуси существует система обучения "работающих контингентов по направлениям деятельности". Вопросы оказания первой помощи включены в программы подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств всех категорий; работников субъектов перевозки, связанных с перевозкой опасных грузов; работников организаций, эксплуатирующих электроустановки; работников связанных с эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей; работников системы жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих виды деятельности в зеленом хозяйстве; персонал санитарных формирований.



В соответствии с инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, вопросы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях включены в перечень вопросов для обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов всех ведомств.