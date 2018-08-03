03.08.2018 12:20 Общество
Cуд Ленинского района прекратил административное дело ЛГБТ-активистки Вики Биран
Минск, 3 августа. Cуд Ленинского района Минска прекратил административное дело в отношении ЛГБТ-активистки Вики Биран за фото с плакатом "Сами вы подделка" около здания КГБ, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Речь идет о событиях 24 мая, когда Вика Биран сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства. Таким образом активистка выразила свое несогласие с сообщением, опубликованным на официальном сайте МВД. Правоохранительный государственный орган допустил неприязненные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также негативный комментарий в адрес посольства Великобритании в Минске, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило над своим входом радужный флаг.
Судья Марина Громович, рассмотрев дело, установила: правонарушение было совершено 24 мая, протокол о "несанкционированном пикете" (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) в отношении Биран был составлен 4 июня, а в суд Ленинского района дело поступило только 27 июля, тогда как срок привлечения к административной ответственности истек 22 июля. В результате судья приняла решение прекратить данное административное производство.
Как сообщалось ранее, 16 июля дело Биран рассматривалось в суде Центрального района Минска. Судья Виктория Шабуня признала ЛГБТ-активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия за фотографирование с плакатом возле здания МВД и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогичное решение, но уже за фото у Дома правительства, 23 июля вынес суд Московского района в лице судьи Татьяны Мотыль. Вика Биран подала жалобы на решения обоих судов.
Речь идет о событиях 24 мая, когда Вика Биран сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства. Таким образом активистка выразила свое несогласие с сообщением, опубликованным на официальном сайте МВД. Правоохранительный государственный орган допустил неприязненные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также негативный комментарий в адрес посольства Великобритании в Минске, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило над своим входом радужный флаг.
Судья Марина Громович, рассмотрев дело, установила: правонарушение было совершено 24 мая, протокол о "несанкционированном пикете" (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) в отношении Биран был составлен 4 июня, а в суд Ленинского района дело поступило только 27 июля, тогда как срок привлечения к административной ответственности истек 22 июля. В результате судья приняла решение прекратить данное административное производство.
Как сообщалось ранее, 16 июля дело Биран рассматривалось в суде Центрального района Минска. Судья Виктория Шабуня признала ЛГБТ-активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия за фотографирование с плакатом возле здания МВД и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогичное решение, но уже за фото у Дома правительства, 23 июля вынес суд Московского района в лице судьи Татьяны Мотыль. Вика Биран подала жалобы на решения обоих судов.