За май—июнь 2018 года общий долг потребителей электричества и тепла сократился почти на 16 млн рублей

Минск, 3 августа. Накопившаяся в течение длительного периода задолженность за поставленную белорусским потребителям электрическую и тепловую энергию на 1 июля составила 969,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



На 1 мая долг по оплате электричества и тепла составлял 985,3 млн рублей. Таким образом, за май—июнь потребители Беларуси сократили общую задолженность на 15,7 млн рублей.



По данным Минэнерго, за первое полугодие 2018 года белорусским потребителям было отпущено тепловой и электрической энергии на 4,445 млрд рублей. Энергетикам заплатили за 99,2% поставленной за этот период энергии.



Так, организации концерна "Беллегпром" заплатили за 99% полученной энергии, Минстройархитектуры — 98,6%, Национальной академии наук — 97%, Белкоопсоюза — 96,7%, Минсельхозпрода — 87,1%.



Организации коммунальной формы собственности Брестской области обеспечили оплату 99,7% отпущенной энергии, Минска — 99,1%, Гродненской области — 97,9%, Витебской — 95,5%, Могилевской — 95,4%, Минской — 91,6%,

Гомельской области — 90%,



В июне этого года потребителям страны было поставлено электричества и тепла на 613,2 млн рублей. Несмотря на недоплату со стороны Белкоопсоюза, Минсельхозпрода, НАНБ и коммунальных организаций ряда областей и Минска, за месяц энергетики в общей сложности получили 100,4% оплаты — за счет погашения задолженности другими потребителями.