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Дата распечатки: 03.08.2018 13:32
 
03.08.2018 12:57 Общество

Житель Гродно вколол двум девочкам неустановленное вещество

Минск, 3 августа. Уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении жителя Гродно.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26 июля двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде одного из домов по улице Держинского в областном центре.

Хулиган заключен под стражу.

Других обращений о совершении подобных преступлений в милицию не поступало.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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