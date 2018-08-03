Житель Гродно вколол двум девочкам неустановленное вещество

Минск, 3 августа. Уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении жителя Гродно.



Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26 июля двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде одного из домов по улице Держинского в областном центре.



Хулиган заключен под стражу.



Других обращений о совершении подобных преступлений в милицию не поступало.

