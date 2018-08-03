03.08.2018 12:57 Общество
Житель Гродно вколол двум девочкам неустановленное вещество
Минск, 3 августа. Уголовное дело за хулиганство по ч. 1 ст. 339 УК возбуждено в отношении жителя Гродно.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26 июля двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде одного из домов по улице Держинского в областном центре.
Хулиган заключен под стражу.
Других обращений о совершении подобных преступлений в милицию не поступало.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, мужчина вколол 26 июля двум малолетним девочкам неустановленное вещество в подъезде одного из домов по улице Держинского в областном центре.
Хулиган заключен под стражу.
Других обращений о совершении подобных преступлений в милицию не поступало.