Лукашенко: Мы без проблем обеспечим страну зерном, если уберем все, что у нас есть

Минск, 3 августа. Александр Лукашенко потребовал усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране.



"Технологическая дисциплина — без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток? И самое главное — это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности, ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия", — заявил Лукашенко 3 августа во время рабочей поездки в Мёрский район Витебской области.



Как сообщает пресс-служба президента, посещая ОАО "Турково", Лукашенко поинтересовался темпами уборки зерновых в области и стране, видами на урожай. "Если уберем все, что у нас есть, а мы уберем, зерном мы обеспечим страну без проблем", — заявил он.



Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.



Особое внимание он обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой, в частности речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. "Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих пресс-подборщиках. И надо помочь закупить их, — заявил официальный лидер. — Это спасение для страны, не только для Витебщины".



"Давайте будем исходить из того, что есть. Пора Витебской области подниматься на ноги за счет того, что у нее здесь сосредоточено", — подчеркнул Лукашенко.



Глава государства отметил, что сеять необходимо те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях. "Здесь каждый район должен определиться, исходя из климатических условий", — добавил он.



Особое внимание Лукашенко обратил на развитие животноводства в регионе и обеспечение хозяйств необходимым оборудованием. Он привел в пример колхоз "Родина" в Белыничском районе (Могилевская область), где создали "простые, но максимально благоприятные условия" для животноводческой деятельности.