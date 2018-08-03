На бирже перед выходными белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам

Минск, 3 августа. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 3 августа белорусский рубль ослаб к доллару США, евро и российскому рублю.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0052 рубля (0,22%) и составил 2,3316 рубля.



Курс доллара увеличился на 0,0134 рубля (0,67%) до 2,0136 рубля.



Курс российского рубля вырос на 0,0053 рубля (0,17%) и составил 3,1754 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. 3 августа фьючерсы на североморскую смесь Brent торгуются ниже 73 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 повышался на 11 копеек — до 63,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

