В Египте заработало сборочное производство сельхозмашин ОАО "Бобруйскагромаш"

Минск, 3 августа. В Каире 31 июля состоялся запуск сборочного производства техники номенклатуры предприятия, организованного совместно с египетской компанией Helwan Machinery and Equipment, сообщили БелаПАН на бобруйском предприятии.



Производство организовано в рамках реализации подписанного в 2017 году меморандума о взаимопонимании между компаниями.



Во время семинара-презентации, организованного при участии посольства Беларуси в Египте, представители белорусской и египетской компаний показали участникам пять машин совместной сборки: косилки роторную КДН-210 и сегментно-пальцевую КСП-2,1, пресс-подборщики рулонные ПРФ-145 и ПР-60, а также машину для внесения твердых органических удобрений МТТ-9.



"Участники мероприятия проявили значительный интерес к представленным образцам техники для аграрного сектора экономики. Уже в ходе семинара-презентации состоялись переговоры членов делегации ОАО "Бобруйскагромаш" с руководством ряда египетских компаний и организаций, заинтересованных в приобретении предложенной техники. Представители бобруйского предприятия поделились с присутствующими информацией о технических параметрах предлагаемой техники, ее преимуществах перед конкурентами, присутствующими на местном рынке, а также о перспективах дальнейшего развития сборочного производства, в том числе и за счет увеличения доли локализации производства", — уточнили на белорусском предприятии.



Также состоялась встреча представителей ОАО "Бобруйскагромаш" с руководством Египетской компании по сельскохозяйственному развитию. Обсуждались "перспективы совместной работы по продвижению продукции белорусского предприятия для нужд египетских фермеров".



ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" основано в 1974 году. Предприятие производит более 80 наименований сельскохозяйственной техники для внесения удобрений, заготовки и раздачи кормов, уборки льна, прицепных транспортных средств.