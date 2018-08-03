Cуд Минского района рассматривает дело о ЧП в цирке-шапито в Заславле

Минск, 3 августа. В суде Минского района 3 августа началось слушание дела в отношении руководителя цирка "Сириус" по ч. 1 ст. 338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжких телесных повреждений).



Чрезвычайное происшествие произошло 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка-шапито "Сириус" в Заславле. Перед представлением во время

рассадки зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. По информации следственных органов, травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Врачи диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, у 62-летней женщины — перелом крестца.



Следствие установило, что обвиняемый, являясь одновременно учредителем и директором цирка, формально отнесся к своим должностным обязанностям. Использованная в концертной деятельности металлическая конструкция трибун изготовлена им на заказ по собственному эскизу с конструктивными дефектами, не была оборудована элементами, обеспечивающими ее безопасную эксплуатацию и устойчивость. Оборудование устанавливалось не прошедшими в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда лицами без соответствующей технической документации.



После монтажа надлежащая проверка устойчивости трибун, технического освидетельствования конструкции передвижного цирка не производились, надлежащего акта о допуске к работе цирка не составлялось, утверждает обвинение. Наличие конструктивных дефектов, а также отсутствие стопорных болтов в опорных стойках рамных каркасов привело к тому, что некоторые связи конструкции трибун потеряли устойчивость и обрушились.



Кроме того, обвиняемый проводил цирковое представление 7 сентября без согласования с органами местной власти, имея разрешение на проведение представлений только 5 и 6 сентября 2017 года.



Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину во время следствия он не признал.