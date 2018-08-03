Молодой человек, которого разыскивал Стародорожский РОВД, погиб

Минск, 3 августа. УВД Минского облисполкома сообщает, что Стародорожским РОВД прекращен розыск пропавшего 21-летнего Александра Бухала. Обнаружен труп молодого человека.



По информации милиции, 31 июля около 20.00 молодой человек ушел из родительского дома в неизвестном направлении. На личном телефоне оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством. Спиртными напитками разыскиваемый не злоупотреблял, ранее из дома не уходил. При себе мобильного телефона не имел.



Проводится проверка.