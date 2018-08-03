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Дата распечатки: 03.08.2018 17:11
 
03.08.2018 16:41 Политика

Лукашенко поздравил Мнангагву с избранием президентом Зимбабве

Минск, 3 августа. Александр Лукашенко поздравил Эммерсона Мнангагву с победой Зимбабвийского африканского национального союза — Патриотического фронта на всеобщих выборах и его избранием на должность президента Зимбабве, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко выразил уверенность, что "перемены, которые проводятся в Зимбабве под руководством Эммерсона Мнангагвы, будут способствовать процветанию страны и повышению качества жизни ее народа". "Надеюсь на дальнейшее развитие белорусско-зимбабвийского сотрудничества, основанного на принципах доверия и поддержки", — говорится в поздравлении.

Всеобщие выборы в Зимбабве состоялись 30 июля, их итоги объявлены 3 августа. Действующий глава государства Эммерсон Мнангагва получил поддержку 50,8% избирателей. Кандидат от оппозиционного "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса набрал 44,3%. После выборов в столице государства Хараре начались протесты в связи с предполагаемыми фальсификациями. В результате применения армией оружия против мирных протестующих погибли как минимум шесть человек.

Накануне выборов экс-президент страны 94-летний Роберт Мугабе, бессменно руководивший государством с 1987 по 2017 годы, поддержал оппозицию. Мугабе был свергнут в результате военного переворота в ноябре прошлого года, власть досталась экс-вице-президенту Мнангагве.
Алексей Александров, БелаПАН.

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