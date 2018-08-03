Минск, 3 августа. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 21-летнего жителя Стародорожского района, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.



По его словам, следователями 3 августа осмотрены место происшествия (недалеко от поселка, где жил парень) и его тело. "Признаков насильственной смерти не выявлено", — сказал Кабакович.



Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Сегодня в первой половине дня УВД Минского облисполком объявило о розыске пропавшего 31 июля в Стародорожском районе 21-летнего Александра Бухала. А через несколько часов появилась информация об обнаружении его трупа.



По сведениям милиции, на личном телефоне молодой человек оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.