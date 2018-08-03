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Дата распечатки: 03.08.2018 17:11
 
03.08.2018 16:26 Общество

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 21-летнего жителя Стародорожского района

Минск, 3 августа. Следственные органы проводят проверку по факту гибели 21-летнего жителя Стародорожского района, сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

По его словам, следователями 3 августа осмотрены место происшествия (недалеко от поселка, где жил парень) и его тело. "Признаков насильственной смерти не выявлено", — сказал Кабакович.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сегодня в первой половине дня УВД Минского облисполком объявило о розыске пропавшего 31 июля в Стародорожском районе 21-летнего Александра Бухала. А через несколько часов появилась информация об обнаружении его трупа.

По сведениям милиции, на личном телефоне молодой человек оставил звукозапись о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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