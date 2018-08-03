03.08.2018 19:58 Общество
Санэпидемслужба запретила купание в девяти водоемах страны и ограничила в 46
Минск, 3 августа. Санэпидемслужба запретила купание в девяти водоемах страны и ограничила в 46.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область); в реке Ослик вблизи базы отдыха "Глухариный ток" (Белыничский район, Могилевская область) и в акватории реки Ольса по улице Кривоноса в городе Кличев Могилевской области; в Минске на пляжах № 1, 8 и 9 Заславского водохранилища, пляже № 2 водохранилища Дрозды, пляже № 1 водохранилища Комсомольское озеро.
Ограничено купание детей на территории 25 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, пляж "Восток" на реке Щара в деревне Дарево (Ляховичский район).
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минске — на пляжах № 2, 3, 4, 5, 6 Заславского водохранилища; пляжах № 3, 4 водохранилища Криница.
В Минской области купание ограничено в водохранилище Рудня Слуцкого района; в Немане по улице Школьной агрогородка Могильно; в водоеме по улице Неманской и в реке Уздянка в Узде; в реке Уса у санатория "Подъельники" (Узденский район).
В Могилевской области под ограничения попали пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 21 рекреационной зоны. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий". В Минской области — на пляже Солигорского водохранилища и в реке Случь по улице Социалистической в Слуцке. В Минске — на пляжах № 5—8 водохранилища Дрозды. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине.
С 26 июля по 2 августа специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 349 зон рекреации. В 91 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 782 проб воды показали, что 66 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.
Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область); в реке Ослик вблизи базы отдыха "Глухариный ток" (Белыничский район, Могилевская область) и в акватории реки Ольса по улице Кривоноса в городе Кличев Могилевской области; в Минске на пляжах № 1, 8 и 9 Заславского водохранилища, пляже № 2 водохранилища Дрозды, пляже № 1 водохранилища Комсомольское озеро.
Ограничено купание детей на территории 25 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, пляж "Восток" на реке Щара в деревне Дарево (Ляховичский район).
В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".
В Минске — на пляжах № 2, 3, 4, 5, 6 Заславского водохранилища; пляжах № 3, 4 водохранилища Криница.
В Минской области купание ограничено в водохранилище Рудня Слуцкого района; в Немане по улице Школьной агрогородка Могильно; в водоеме по улице Неманской и в реке Уздянка в Узде; в реке Уса у санатория "Подъельники" (Узденский район).
В Могилевской области под ограничения попали пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске.
Ограничено купание детей и взрослых на территории 21 рекреационной зоны. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий". В Минской области — на пляже Солигорского водохранилища и в реке Случь по улице Социалистической в Слуцке. В Минске — на пляжах № 5—8 водохранилища Дрозды. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине.
С 26 июля по 2 августа специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 349 зон рекреации. В 91 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.
Лабораторные исследования 782 проб воды показали, что 66 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.