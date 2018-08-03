Минск, 3 августа. Санэпидемслужба запретила купание в девяти водоемах страны и ограничила в 46.



Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, купание запрещено на пляже городского парка Жабинки (Брестская область); в реке Ослик вблизи базы отдыха "Глухариный ток" (Белыничский район, Могилевская область) и в акватории реки Ольса по улице Кривоноса в городе Кличев Могилевской области; в Минске на пляжах № 1, 8 и 9 Заславского водохранилища, пляже № 2 водохранилища Дрозды, пляже № 1 водохранилища Комсомольское озеро.



Ограничено купание детей на территории 25 рекреационных зон. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района; пляж озера Визжар в Жабинке; пляжи на озере в деревне Хмелево и санатория "Надзея" Жабинковского района; пляж зоны отдыха по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, пляж "Восток" на реке Щара в деревне Дарево (Ляховичский район).



В Гомеле ограничено купание на пляжах "Волотовской", "Западный", "Любенский".



В Минске — на пляжах № 2, 3, 4, 5, 6 Заславского водохранилища; пляжах № 3, 4 водохранилища Криница.



В Минской области купание ограничено в водохранилище Рудня Слуцкого района; в Немане по улице Школьной агрогородка Могильно; в водоеме по улице Неманской и в реке Уздянка в Узде; в реке Уса у санатория "Подъельники" (Узденский район).



В Могилевской области под ограничения попали пляж № 1 "Центральный" и пляж санатория имени Ленина в Бобруйске.



Ограничено купание детей и взрослых на территории 21 рекреационной зоны. В Бресте — на пляже "Центральный" на обоих берегах Мухавца. В Гомеле — на пляжах "Каскад-1", "Каскад-2", "Центральный", "Прудковский", "Роповский" и "Новобелицкий". В Минской области — на пляже Солигорского водохранилища и в реке Случь по улице Социалистической в Слуцке. В Минске — на пляжах № 5—8 водохранилища Дрозды. В Могилевской области — на Гребеневском водохранилище, пляжах на Днепре в Могилеве, у деревни Полыковичи, в Шклове; в пруду деревни Вильчицы Могилевского района. В Гродненской области — в зонах отдыха на озерах в деревне Ошурки Щучинского района и в Щучине.



С 26 июля по 2 августа специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 349 зон рекреации. В 91 из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в части содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания, общественных туалетов.



Лабораторные исследования 782 проб воды показали, что 66 из них не соответствуют гигиеническим нормативам.