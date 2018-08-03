Волонтеры и активисты обратились к попечительскому совету минской церкви Александра Невского в связи с ситуацией вокруг Военного кладбища

Минск, 3 августа. Волонтеры и активисты обратились к попечительскому совету минской церкви Александра Невского и председателю совета, бывшему послу Владимиру Дражину в связи с ситуацией вокруг Военного кладбища.



"Зачистка, которую ведет спецкомбинат, со сносом памятников и оград вокруг них, — инициатива как раз церкви, а конкретно настоятеля и попечительского совета, обратившихся к властям, — и те пошли навстречу. Но с теми планами, которые есть у церкви по поводу будущего Военного кладбища, общественность знакома лишь в самых общих чертах", — отмечается в обращении.



Авторы цитируют заявление Дражина, сделанное в апреле: "Попечительский совет выработал стратегию развития этой территории, которая, мы полагаем, приведет к тому, чтобы у нас был пантеон, где будет собрана и большая история нашего государства, и святыни: старейший храм Святого благоверного князя Александра Невского".



"Но если эта красивая на словах идея требует для своего воплощения в жизнь того подхода, который ведет спецкомбинат, разрушая без разбора и забытые, и с любовью досмотренные могилы, то не могут не появиться сомнения в ее ценности, — считают подписанты. — Как можно чтить память великих и славных людей там, где не почитаются могилы соотечественников — и известных лиц: ученых, артистов, литераторов, и тех, о ком помнят только родные, и даже тех, о ком некому вспомнить? Как можно это делать, снося могилы, за которыми родные ухаживают нередко еще с довоенных времен?"



"Неправдоподобным выглядит то, что там, где прошел спецкомбинат, не остается крестов. Их изготавливали и ставили на могилах даже во времена самых сильных гонений на православие. Большевики, которые массово сбрасывали кресты с храмов, — и мы все не раз и не два слышали воспоминания о несчастных судьбах таких воинствующих безбожников, — надгробных крестов не трогали. Не тронули их в оккупацию и немецко-фашистские захватчики. Но то, на что не подняли руку ни фашисты, ни большевики, разрушается сейчас", — констатируют авторы.



"Что понимает уважаемый попечительский совет под пантеоном, который должен здесь появиться, нам неизвестно, — пишут они дальше. — Но если взглянуть на результат работы спецкомбината — ровный луг с разбросанными кое-где "надголовниками", видно, что она освобождает много места, еще недавно занятого снесенными сейчас памятниками, клумбами и ограждениями. Невольно закрадывается мысль: не подразумевается ли хоронить на этих освободившихся местах известных и славных людей, которые и составят этот пантеон? Надеемся, что такого в планах нет, так как это была бы не честь, а мародерство".



По мнению авторов, попечительскому совету церкви "следовало бы как минимум опубликовать и обсудить с общественностью свою концепцию, тем более что Военное кладбище, которого она касается, — историко-культурная ценность национального значения, и его судьба имеет важность для всей нации".



"Мы видим, что Военное кладбище действительно становится мемориалом, но не благодаря нынешнему спецкомбинатовскому благоустройству, а вопреки ему. Люди приходят в свободное время работать сюда, покупают за свои деньги краску, инструменты, строительные материалы, собираются на экскурсии, которые проводят знаменитые минчане — историки, литераторы, архивисты. Люди борются за надлежащее почитание этого места, против его варварского разрушения. Надеемся, что церковь в этой ситуации станет не на сторону тех, кто разрушает, а тех, кто защищает, отстраивает и восстанавливает", — говорится в обращении.



Авторы просят попечительский совет церкви опубликовать и обсудить с общественностью концепцию дальнейших работ на Военном кладбище; использовать свой авторитет, чтобы остановить дальнейший снос надгробий вместе с ограждениями; устроить на кладбище широкие уборки; поспособствовать ремонту надгробий и оград вместе с волонтерами, которые уже этим занимаются.



Обращение подписали член Белорусского комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), секретарь общественной наблюдательной комиссии по охране памятников при Министерстве культуры Павел Королев, внук писателя Кузьмы Чорного Николай Романовский, внучка писателя Сергея Знаемого Татьяна Новосельская, исполнительный директор МОО "Историка" Татьяна Петрова, литературовед Анна Северинец и волонтеры.



Ранее сохранить историческую ценность Военного кладбище призвал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов в Беларуси.



В конце июля работы на кладбище были прекращены по требованию Генеральной прокуратуры.