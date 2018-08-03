Семашко на "Белшине" обсудил пути выхода предприятия из сложной финансовой ситуации

Минск, 3 августа. Пути выхода ОАО "Белшина" из сложной финансовой ситуации обсуждены 3 августа в ходе совещания, которое провел 3 августа на предприятии заместитель премьер-министра Владимир Семашко.



С первым отчетом о работе выступил новый генеральный директор "Белшины" Владимир Карпяк. В своем докладе он проанализировал экономическое положение предприятия, рассказал о принятых мерах и намеченных программах финансового оздоровления, а также назвал проблемы, требующие поддержки со стороны органов госуправления, сообщила пресс-служба правительства.



Карпяк отметил, что с целью повышения эффективности работы проводится реорганизация товаропроводящей сети (ТПС) ОАО "Белшина" в России и ее присоединение к отраслевой сети ТПС концерна "Белнефтехим". Проводится тендер на закупку основных видов сырья на 2019 год. Выполняется комплекс мероприятий по сокращению сроков оборачиваемости финансовых средств. Завершаются испытания новых сверхкрупногабаритных шин диаметром 57 дюймов, выпущенных в рамках реализации первой очереди инвестиционного проекта "Главный корпус завода СКГШ. Создание производства ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов с реконструкцией подготовительного цеха". В условиях снижения рентабельности продаж и высокой закредитованности организация приступает к реализации второй очереди проекта. В связи с этим "Белшина" испытывает сложности в поддержке своих сельскохозяйственных и социальных объектов.



Семашко "дал ряд поручений как руководству ОАО "Белшина", так и другим присутствующим руководителям". Работа предприятия "по-прежнему будет находиться под правительственным контролем".