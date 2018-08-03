Белорусский бизнесмен Ковалёнок предложил Лукашенко построить в Мёрах высокотехнологичный кардиоцентр по немецким стандартам

Минск, 3 августа. Белорусский бизнесмен Алексей Ковалёнок (председатель совета директоров ООО "ММПЗ-групп") предложил построить в Мёрах (Витебская область) высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. С таким проектом он обратился к Александру Лукашенко 3 августа во время посещения главой государства Мёрской центральной районной больницы

Как отмечает пресс-служба президента, благодаря Ковалёнку в Мёрах начали возводить уникальный промышленный объект с привлечением немецких инвестиций и по немецким технологиям — металлопрокатный завод. "Предприниматель предложил президенту построить в Мёрах подобным образом еще один объект, но только уже в социальной сфере — высокотехнологичный кардиологический центр по немецким стандартам. Он будет создан для оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению близлежащих районов и экспорта медицинских услуг иностранным гражданам", — говорится в сообщении.



Ожидается, что медицинский центр будет функционировать по принципам государственно-частного партнерства. Его строительство, отметили в пресс-службе, приобретает особую актуальность в связи с запуском в Мёрах в ближайшие годы нового завода, который привлечет в город дополнительные трудовые ресурсы.



"Из бюджета на строительство ничего не нужно, все построится иностранным партнером, управление будет иностранное. Таких нет ни у нас, ни в России, ни в Казахстане", — отметил Ковалёнок.

Лукашенко ответил, что изучил этот проект. "Если мы будем у тебя лечить людей, которые не могут заплатить, мы за них будем платить", — сказал он. Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что "цены должны быть взвешенными". "Если мы будем видеть, что нам это предложат для того, чтобы заработать большие деньги (не думаю, что это так), мы откажемся от услуг, потому что у нас хватает, где лечить людей", — добавил официальный лидер.



Глава государства посетил рентген-кабинет, родильное и детские отделения, где пообщался с молодыми мамами и вручил им подарки. "Минимум три-четыре ребенка надо рожать", — заявил он.



По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, больница в Мёрах стала "своего рода стандартом на первом уровне оказания медицинской помощи".



"В этом году мы с областными исполнительными комитетами внимательно отработали социальный стандарт по внедрению института врача общей практики, который себя очень хорошо зарекомендовал на селе. Сегодня мы его привносим на уровень районов", — рассказал министр.



Лукашенко отдельно обратил внимание на оказание помощи пожилым людям, особенно одиноким. "Надо убеждать этих людей, которые одиноки, которым трудно, чтобы они хотя бы перезимовали в этой больнице. Ничего тут зазорного нет. Это старики, и мы должны их досмотреть", — заключил он.