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Дата распечатки: 04.08.2018 08:17
 
04.08.2018 07:38 Спорт

Азаренко из-за травмы не доиграла четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Минск, 4 августа. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-е место в рейтинге ВТА) из-за травмы не доиграла четвертьфинальный матч турнира в Сан-Хосе (США) против американки Даниэллы Коллинз (42).

Первый сет Азаренко выиграла 7:6 (7:4), а в первом гейме второго получила повреждение. При счете 0:3 спортсменке оказали медицинскую помощь, но она все равно не смогла продолжить борьбу, сообщает ВТА.

В первом круге (1/16 финала) Азаренко победила украинку Катерину Бондаренко (79) — 6:3, 6:7 (7:9), 7:5, а во втором — Анну Блинкову из России (101) — 6:1, 6:0.

В 2010 году Азаренко выиграла этот турнир (тогда он проводился в Стэнфорде). Призовой фонд в нынешнем сезоне составляет 799 тыс. долларов США.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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