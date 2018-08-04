Пожары в АПК: в Шарковщинском районе горела зерносушилка, в Лидском — солома

Минск, 4 августа. Два пожара, нанесших ущерб сельхозпредприятиям, произошло за минувшие сутки.



3 августа в 10.20 поступило сообщение о загорании напольной сушилки зерна в деревне Дворново Лужковского сельсовета Шарковщинского района. В результате пожара в здании сушилки 10х30 м, принадлежащей коммунальному унитарному сельскохозяйственному предприятию "Городец", повреждены кровля и пол. Спасено 4 тонны семян клевера. Причина пожара устанавливается.



В 15.51 поступило сообщение о загорании рулона соломы (300 кг) в механизме пресс-подборщика ПРФ-180 (2006 год выпуска) при проведении сельскохозяйственных работ в поле работником филиала "Дитва" ОАО "Лидахлебопродукт". Рулон сгорел, трактор и пресс-подборщик (судя по названию, произведено на предприятии "Бобруйскагромаш") не повреждены. Предполагаемая причина пожара — попадание искры от трущихся металлических валов в пресс-подборщике.



О пожарах сообщили витебское и гродненское областные управления МЧС.