Северинец призвал к бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторана возле Куропат

Минск, 4 августа. К бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторанного комплекса "Поедем поездим" возле урочища Куропаты, призвал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.



"Мы призываем белорусов к полному бойкоту этих персон: не здороваться, не сотрудничать, удалять из друзей в социальных сетях и так далее — до тех пор, пока не будет их публичного покаяния и компенсации нанесенного ими вреда", — написал политик в социальной сети "Фейсбук".



Первым чиновником, которому Северинец предложил объявить бойкот, стала первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, которая, по его словам, 1 декабря 2014 года подписала постановление об уменьшении охранной зоны мемориального урочища и своими действиями способствовала открытию ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим".



С 31 мая у въезда в ресторан активисты ежедневно проводят акции протеста.