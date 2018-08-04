04.08.2018 11:39 Экономика
Нацбанк и МАРТ вырабатывают механизмы "смягчения ценовых шоков" на отдельные товарные группы
Минск, 4 августа. Национальный банк совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли вырабатывает механизмы "смягчения ценовых шоков на отдельные товарные группы", сообщил глава Нацбанка Павел Каллаур в интервью газете "Рэспубліка".
"С инфляционными ожиданиями необходимо бороться совместно, — сказал Каллаур. — И другие ведомства обязаны помогать Нацбанку. Есть психологический эффект, когда люди по одной или нескольким группам товаров, принципиально важных для них, формируют свои ощущения на общий рост цен… Идеально, чтобы контролируемые государством цены — на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь и другие — увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция".
По словам председателя правления Нацбанка, управление инфляционными ожиданиями — один из самых сложных процессов в экономике. "Многие страны сталкивались и продолжают сталкиваться с тем, что ощущения людей более высокие, чем фактический рост цен. Это естественная человеческая реакция на прошлые шоки, а также неопределенность будущего, которая всегда присутствует. Другой вопрос — насколько ожидания отличаются от реальных показателей. В Беларуси эта дельта пока весьма значительная", — признал Каллаур.
В связи с этим принципиальным является восстановление доверия к экономической политике и ее прогнозным показателям. "И в этом направлении главным ньюсмейкером должен выступать Национальный банк, — убежден его глава. — И если он заявляет цель по достижению определенного показателя по ИПЦ (индекс потребительских цен. — БелаПАН.) — она должна быть выполнена. Небольшие отклонения от среднесрочных целей по инфляции допустимы, но их причину необходимо четко объяснять. Если у общества сформируется мнение, что инфляция будет именно такой, какая заявлена, то и ожидания потеряют свой негатив".
"Большое влияние на ожидание оказывает информационная политика. Она должна быть доступной и прозрачной, чтобы Нацбанк стал центральной фигурой в вопросах освещения инфляции. И его посылы были четко и доступно сформулированы, чтобы влиять на поведение экономических агентов в части ценовой политики. Это одно из условий перехода на инфляционное таргетирование, когда даже вербальные заявления и сигналы центробанка влияют на состояние рынка", — цитирует Каллаура "Рэспубліка".
Ранее, комментируя инфляцию в июне на уровне 0,4%, Нацбанк заявил, что она связана с ростом цен на товары и услуги, регулируемые государством. В частности, были повышены цены на водку и услуг детских дошкольных учреждений на летний период.
По словам председателя правления Нацбанка, управление инфляционными ожиданиями — один из самых сложных процессов в экономике. "Многие страны сталкивались и продолжают сталкиваться с тем, что ощущения людей более высокие, чем фактический рост цен. Это естественная человеческая реакция на прошлые шоки, а также неопределенность будущего, которая всегда присутствует. Другой вопрос — насколько ожидания отличаются от реальных показателей. В Беларуси эта дельта пока весьма значительная", — признал Каллаур.
В связи с этим принципиальным является восстановление доверия к экономической политике и ее прогнозным показателям. "И в этом направлении главным ньюсмейкером должен выступать Национальный банк, — убежден его глава. — И если он заявляет цель по достижению определенного показателя по ИПЦ (индекс потребительских цен. — БелаПАН.) — она должна быть выполнена. Небольшие отклонения от среднесрочных целей по инфляции допустимы, но их причину необходимо четко объяснять. Если у общества сформируется мнение, что инфляция будет именно такой, какая заявлена, то и ожидания потеряют свой негатив".
"Большое влияние на ожидание оказывает информационная политика. Она должна быть доступной и прозрачной, чтобы Нацбанк стал центральной фигурой в вопросах освещения инфляции. И его посылы были четко и доступно сформулированы, чтобы влиять на поведение экономических агентов в части ценовой политики. Это одно из условий перехода на инфляционное таргетирование, когда даже вербальные заявления и сигналы центробанка влияют на состояние рынка", — цитирует Каллаура "Рэспубліка".
Ранее, комментируя инфляцию в июне на уровне 0,4%, Нацбанк заявил, что она связана с ростом цен на товары и услуги, регулируемые государством. В частности, были повышены цены на водку и услуг детских дошкольных учреждений на летний период.