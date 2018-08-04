04.08.2018 12:24 Финансы
Каллаур: На банках сказываются проблемы госпредприятий, но качественные показатели банковских кредитных портфелей за последний год стабилизировались
Минск, 4 августа. Тезис международных экспертов о слабости белорусского банковского сектора весьма дискуссионный, заявил председатель правления Национального банка Павел Каллаур в интервью газете "Рэспубліка".
"Да, на белорусских банках сказываются проблемы госпредприятий из-за достаточно высокой доли необслуживаемых кредитов. Однако качественные показатели банковских кредитных портфелей за последний год стабилизировались. В полном объеме сформированы необходимые резервы, банки обладают хорошим уровнем капитализации и, в принципе, уже приспособились к условиям высоковолатильной операционной среды и вышли на стабильную работу", — сказал Каллаур.
По его словам, те или иные риски присутствуют всегда. "Конечно, вероятность дестабилизации финансовой системы можно свести к минимуму различными ограничениями. Но такая устойчивость грозит подрывом экономической и финансовой эффективности, — подчеркнул глава Нацбанка. — Надо не стараться полностью уходить от рисков, а учиться грамотно ими управлять. Ключевые показатели финансовой стабильности, которые находятся в поле особого внимания Нацбанка, расположены в безопасных диапазонах значений с хорошим запасом прочности. Банками выполняются все требования по достаточности капитала и ликвидности в соответствии с современными международными стандартами Базель III. Результаты последнего стресс-тестирования банковского сектора также свидетельствуют об устойчивости финансовой системы по отношению к наиболее значимым рискам".
Каллаур отметил, что с 2014 года удалось решить ряд серьезных проблем, накопившихся от прошлых кризисов. "Пожалуй, самое важное достижение — доверие населения к банковской системе, — считает он. — Даже при замедлении экономического роста снижение срочных валютных вкладов физических лиц оказалось соразмерным со снижением их реальных располагаемых денежных доходов, а срочные рублевые вклады населения даже выросли на 23% за последние три с половиной года".
За этот же период "существенно снизились ставки на кредитном рынке", что "повышает инвестиционные возможности белорусских предприятий". В июне средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте составила 11,28% годовых. "По нашим оценкам, на текущий момент денежно-кредитные условия, в том числе процентные ставки на кредитном и депозитном рынках, в целом являются нейтральными. И эту нейтральность будем стараться сохранить в ближайшей перспективе", — заявил Каллаур.
По его словам, приоритетом развития финансовой системы являются ее качественная трансформация, очистка от накопившихся проблем, укрепление и структурная перестройка, активное внедрение современных технологий, которые формируют предпосылки для дальнейшего роста. "Среди основных направлений развития финансового рынка можно выделить дальнейшее содействие урегулированию необслуживаемых кредитов (в том числе создание эффективного долгового рынка, совершенствование деятельности Агентства по управлению активами), совершенствование регулирования и надзора на всех сегментах финансового рынка, исходя из принципа пропорционального регулирования, содействие развитию конкуренции", — сказал руководитель Нацбанка.
"Да, на белорусских банках сказываются проблемы госпредприятий из-за достаточно высокой доли необслуживаемых кредитов. Однако качественные показатели банковских кредитных портфелей за последний год стабилизировались. В полном объеме сформированы необходимые резервы, банки обладают хорошим уровнем капитализации и, в принципе, уже приспособились к условиям высоковолатильной операционной среды и вышли на стабильную работу", — сказал Каллаур.
По его словам, те или иные риски присутствуют всегда. "Конечно, вероятность дестабилизации финансовой системы можно свести к минимуму различными ограничениями. Но такая устойчивость грозит подрывом экономической и финансовой эффективности, — подчеркнул глава Нацбанка. — Надо не стараться полностью уходить от рисков, а учиться грамотно ими управлять. Ключевые показатели финансовой стабильности, которые находятся в поле особого внимания Нацбанка, расположены в безопасных диапазонах значений с хорошим запасом прочности. Банками выполняются все требования по достаточности капитала и ликвидности в соответствии с современными международными стандартами Базель III. Результаты последнего стресс-тестирования банковского сектора также свидетельствуют об устойчивости финансовой системы по отношению к наиболее значимым рискам".
Каллаур отметил, что с 2014 года удалось решить ряд серьезных проблем, накопившихся от прошлых кризисов. "Пожалуй, самое важное достижение — доверие населения к банковской системе, — считает он. — Даже при замедлении экономического роста снижение срочных валютных вкладов физических лиц оказалось соразмерным со снижением их реальных располагаемых денежных доходов, а срочные рублевые вклады населения даже выросли на 23% за последние три с половиной года".
За этот же период "существенно снизились ставки на кредитном рынке", что "повышает инвестиционные возможности белорусских предприятий". В июне средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам в национальной валюте составила 11,28% годовых. "По нашим оценкам, на текущий момент денежно-кредитные условия, в том числе процентные ставки на кредитном и депозитном рынках, в целом являются нейтральными. И эту нейтральность будем стараться сохранить в ближайшей перспективе", — заявил Каллаур.
По его словам, приоритетом развития финансовой системы являются ее качественная трансформация, очистка от накопившихся проблем, укрепление и структурная перестройка, активное внедрение современных технологий, которые формируют предпосылки для дальнейшего роста. "Среди основных направлений развития финансового рынка можно выделить дальнейшее содействие урегулированию необслуживаемых кредитов (в том числе создание эффективного долгового рынка, совершенствование деятельности Агентства по управлению активами), совершенствование регулирования и надзора на всех сегментах финансового рынка, исходя из принципа пропорционального регулирования, содействие развитию конкуренции", — сказал руководитель Нацбанка.