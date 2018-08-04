04.08.2018 12:37 Финансы
Глава Нацбанка против фиксированного обменного курса рубля
Минск, 4 августа. Председатель правления Национального банка Павел Каллур выступает против фиксированного обменного курса рубля. Это следует из его интервью газете "Рэспубліка".
"При фиксированном курсе необходимы сбалансированное развитие и строгое соблюдение макроэкономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Самое проблематичное, что экономика у нас открытая, поэтому подвержена влиянию многочисленных внешних факторов. И при "нерушимом" курсе неминуемо накапливаются различные дисбалансы, ликвидировать которые можно фактически только через инструмент девальвации. А она большой пользы экономике не приносит. Особенно когда международные рынки находятся в перманентной волатильности", — сказал Каллаур.
По его словам, есть своя привлекательность в привязке рубля к одной из сильных мировых валют. "Снижаются девальвационные, следовательно, и инфляционные ожидания, достигается макроэкономическая стабильность. Однако Национальный банк тогда стоит перед сложным выбором в определении справедливого обменного курса. Ведь у каждого участника рынка свой интерес: экспортерам выгоднее слабый рубль, импортерам — сильный, для одних оптимальна привязка к доллару, для других — к евро, для третьих — к российской денежной единице", — отметил глава Нацбанка.
Каллаур подчеркнул, что в необходимости перехода на плавающий курс сомнений не было. "По крайней мере, внешние шоки абсорбируются за счет курсовых колебаний. Девальвационные риски не накапливаются, экономика развивается сбалансированно, сохраняются приемлемые условия для экспортеров. Результаты последних лет доказали правильность нашей позиции. Валютный рынок, финансовая система, банковская сфера стабильны, а курсовые риски для экономики находятся на приемлемом уровне", — считает он.
"При фиксированном курсе необходимы сбалансированное развитие и строгое соблюдение макроэкономической, денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики. Самое проблематичное, что экономика у нас открытая, поэтому подвержена влиянию многочисленных внешних факторов. И при "нерушимом" курсе неминуемо накапливаются различные дисбалансы, ликвидировать которые можно фактически только через инструмент девальвации. А она большой пользы экономике не приносит. Особенно когда международные рынки находятся в перманентной волатильности", — сказал Каллаур.
По его словам, есть своя привлекательность в привязке рубля к одной из сильных мировых валют. "Снижаются девальвационные, следовательно, и инфляционные ожидания, достигается макроэкономическая стабильность. Однако Национальный банк тогда стоит перед сложным выбором в определении справедливого обменного курса. Ведь у каждого участника рынка свой интерес: экспортерам выгоднее слабый рубль, импортерам — сильный, для одних оптимальна привязка к доллару, для других — к евро, для третьих — к российской денежной единице", — отметил глава Нацбанка.
Каллаур подчеркнул, что в необходимости перехода на плавающий курс сомнений не было. "По крайней мере, внешние шоки абсорбируются за счет курсовых колебаний. Девальвационные риски не накапливаются, экономика развивается сбалансированно, сохраняются приемлемые условия для экспортеров. Результаты последних лет доказали правильность нашей позиции. Валютный рынок, финансовая система, банковская сфера стабильны, а курсовые риски для экономики находятся на приемлемом уровне", — считает он.