Под Дрогичином при лобовом столкновении автомобилей погибла беременная женщина, четыре человека травмировано

Брест, 4 августа. В Дрогичинском районе 3 августа около 23.15 на автодороге М-10 в результате лобового столкновения погибла беременная женщина, четыре человека травмировано.



Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф" при обгоне двигавшейся в попутном направлении машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Опелем".



"Фольксвагеном" управлял житель Кобрина 1995 года рождения. С ним ехали три жительницы Кобрина, одна из них беременная 1991 г. р. За рулем "Опеля" находился мужчина 1983 г. р.



В результате ДТП беременная от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Две другие женщины и водители столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.



Дрогичинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя "Фольксвагена" возбудил уголовное дело.