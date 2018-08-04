Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/04/967533/
Дата распечатки: 04.08.2018 15:54
 
04.08.2018 14:37 Общество

Под Дрогичином при лобовом столкновении автомобилей погибла беременная женщина, четыре человека травмировано

Брест, 4 августа. В Дрогичинском районе 3 августа около 23.15 на автодороге М-10 в результате лобового столкновения погибла беременная женщина, четыре человека травмировано.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, водитель автомобиля "Фольксваген-Гольф" при обгоне двигавшейся в попутном направлении машины выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Опелем".

"Фольксвагеном" управлял житель Кобрина 1995 года рождения. С ним ехали три жительницы Кобрина, одна из них беременная 1991 г. р. За рулем "Опеля" находился мужчина 1983 г. р.

В результате ДТП беременная от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Две другие женщины и водители столкнувшихся автомобилей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Дрогичинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя "Фольксвагена" возбудил уголовное дело.
Лариса Шиганова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 04 Август 2018, 15:54
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск