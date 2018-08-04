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Дата распечатки: 04.08.2018 15:54
 
04.08.2018 15:16 Общество

Белгидромет вновь предупредил о грозах, граде, ливнях и жаре

Минск, 4 августа. Штормовое предупреждение на вторую половину дня 4 августа выпустил Белгидромет.

В период до 23 часов по югу страны ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах ливни, град.

С 15 до 18 часов по южной половине максимальная температура воздуха достигнет 30—32 градусов выше нуля, в Минске — 30—31 (при прогнозе 27—29).

Штормовые предупреждения о неблагоприятных явлениях погоды синоптики выпускают ежедневно с 12 июля. Исключением стали 1 и 2 августа.
БелаПАН.

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