04.08.2018 16:41 Общество, Политика
В Европе отмечается День солидарности с гражданским обществом Беларуси
Минск, 4 августа. В Европе 4 августа отмечается День солидарности с гражданским обществом Беларуси.
В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций европейских стран выступил с инициативой объявить 4 августа Международным днем солидарности с гражданским обществом Беларуси. В этот день в 2011 году был задержан руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.
"Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может", — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.
Организаторы дня призывают неравнодушных граждан из разных стран с помощью акций в своих городах привлечь внимание к ситуации в Беларуси и поддержать тех, кто борется за свободу "в условиях постоянного давления и преследования". Символом дня стал голубой василек.
По информации правозащитников, солидарность с белорусскими коллегами выразили активисты в Санкт-Петербурге.
В 2012 году ряд неправительственных организаций и коалиций европейских стран выступил с инициативой объявить 4 августа Международным днем солидарности с гражданским обществом Беларуси. В этот день в 2011 году был задержан руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий. Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы.
"Этот международный день призван поддержать гражданских активистов Беларуси, которые продолжают продвигать и защищать стандарты прав человека и верховенства права, новые идеи и инициативы, помогать людям. И все это — вопреки систематическому нарушению фундаментальных прав: свободы собраний, объединения, выражения мнения — тех основ, без которых гражданское общество существовать не может", — отмечается в комментарии на правозащитном ресурсе spring96.org.
Организаторы дня призывают неравнодушных граждан из разных стран с помощью акций в своих городах привлечь внимание к ситуации в Беларуси и поддержать тех, кто борется за свободу "в условиях постоянного давления и преследования". Символом дня стал голубой василек.
По информации правозащитников, солидарность с белорусскими коллегами выразили активисты в Санкт-Петербурге.