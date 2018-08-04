В аэропорту Бургаса был поврежден белорусский "Боинг"

Минск, 4 августа. Вечером 3 августа самолет "Белавиа" "Боинг 737-300" при подготовке к вылету (рейс В2-8340) в болгарском аэропорту Бургас был поврежден по вине обслуживающей компании, что привело к задержке отправления, сообщила пресс-служба авиакомпании.



В процессе загрузки багажа погрузчиком обслуживающей компании аэропорта Бургас была повреждена правая кромка заднего багажника самолета.



Проведенная экипажем проверка на герметичность показала необходимость ремонта воздушного судна. В связи с этим командир самолета принял решение о высадке из самолета пассажиров и их размещении в аэровокзале, а также о выгрузке багажа.



"К сожалению, оперативно устранить неполадку не удалось, и было принято решение выслать за пассажирами запасной самолет. Сразу после получения разрешения в ночное время от авиационных властей Болгарии запасной борт вылетел за пассажирами из Минска. В связи с полной загрузкой гостиниц курорта, а также отсутствием многоразовых виз у большой части пассажиров, не удалось предоставить проживание в близлежащих гостиницах. Со своей стороны авиакомпания предоставила горячее питание ночью, а также утром легкую закуску и напитки", — отмечается в релизе.



В Бургас была направлена техническая команда авиакомпании для ремонта поврежденного воздушного судна.



Согласно табло прилетов минского аэропорта запасной самолет прибыл в пункт назначения 4 августа в 9.43 (по расписанию: 3 августа в 22.55).